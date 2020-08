Wie zijn die Verenigde Arabische Emiraten?

Zijn de VAE militair dan wel geen grootmacht, er is ook erg veel modern wapentuig opgeslagen en de Emiraten zijn niet bang om daarmee hun diplomatieke vuist te laten voelen. Zo leveren ze nog altijd een belangrijk onderdeel van de Arabische troepenmacht die in Jemen de internationaal erkende regering (of wat daar moet voor doorgaan) overeind houdt in de strijd tegen de sjiitische en pro-Iraanse Houthi's. Een succes is die strijd wel niet echt. Tegelijk voelen de VAE zich sterk genoeg om hun grote broer Saudi-Arabië desnoods voor de voeten te lopen: zo steunen de Emiraten openlijk de zuidelijke afscheidingsbeweging in en rond Aden in Zuid-Jemen en dat zint de Saudi's niet.

Nog een ding: de Emiraten zijn nu ook onderweg naar de planeet Mars. Enkele dagen geleden werd de satelliet Amal (Hoop) uit de Emiraten met een Japanse raket gelanceerd naar Mars.