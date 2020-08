Kempens wijnbier: “Het beste van twee werelden, ideaal als aperitief”

De juiste mix vinden tussen bier en wijn was niet eenvoudig, vertelt Vermeulen. “Het heeft één jaar geduurd tot we de juiste samenstelling hebben gevonden en we de smaak het beste vonden. Uiteindelijk is het gelukt en zo is Bienne geboren. En de naam Bienne klinkt goed in alle talen en het betekent gewoon goed, goed bier.”