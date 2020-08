Wilde hamsters in Tongeren nog lang niet gered

De afgelopen jaren is ook het leefgebied van de wilde hamsters verbeterd, anders heeft uitzetten geen zin. Zo is er op enkele velden luzerne gezaaid. “Wellicht zitten er ook hamsters in de luzerne”, gaat Nevelsteen verder. “Maar we kunnen daar pas na de oogst op zoek gaan naar burchten. Dan kunnen we de bodem beter zien en verstoren we de dieren niet.”