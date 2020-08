Zomerevenementen in Leuven gaan door: "Als iedereen de regels naleeft, kunnen we een normaal leven leiden"

Burgemeerster Ridouani benadrukt dat de voorstellingen kunnen doorgaan, omdat de Leuvenaars de regels goed opvolgen. “De voorbije weken heeft iedereen zich in Leuven enorm ingezet om de regels goed na te leven. Dat zie je ook aan de lage besmettingscijfers in onze stad. Als we allemaal zorgen dat we ons veilig gedragen en voorzichtig zijn de komende weken, kunnen we een normaal leven garanderen met evenementen die veilig kunnen doorgaan.”