Zwangere Sarah De Bie over haar man Wout Van Aert: "Hij stuurde me een berichtje om sorry te zeggen voor de stress die hij me bezorgt"

De overwinningen van Wout Van Aert veroorzaken wel wat stress bij zijn zwangere vrouw Sarah De Bie. Dat vertelt ze op Radio 2 Antwerpen. Na zijn val vorig jaar, is Van Aert bezig aan een comeback van formaat. Hij won, na de Strade Bianche en de klassieker Milaan-San Remo, gisteren ook de openingsrit van het Critérium Du Dauphiné in Frankrijk. En dat terwijl hij en zijn vrouw in verwachting zijn van een kindje. "Wout stuurde me een bericht om zich te verontschuldigen voor de stress die hij me geeft", vertelt Sarah.