Alle werknemers van Westvlees getest: in totaal 94 mensen besmet

Nadat op de snij-afdeling eerder al 74 van de 260 medewerkers een positieve test hadden afgelegd, werden deze week ook de 557 andere personeelsleden getest. Uiteindelijk bleken nog eens 20 extra mensen besmet te zijn, wat het totaal op 94 besmettingen brengt. Westvlees reageert licht tevreden op de nieuwe cijfers.

"Het is niet gepast om blij te zijn met 20 mensen die positief testen, want dat zijn nog steeds 20 mensen te veel. Maar wij zijn toch geneigd om positief te reageren op die cijfers", zegt product manager Manuel Goderis. "In het rapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid staat dat de cijfers goed zijn. 20 positieve resultaten op 557, dat is minder dan hetgeen je kan verwachten op basis van de nationale gemiddeldes."