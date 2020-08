Harde woorden na mislukken preformatie: "Iedere keer zijn het de liberalen die het kelderen" en "tragische Lachaert"

En dus is ook deze poging mislukt. Voor velen allicht des te jammer, omdat deze keer de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens elkaar bleken gevonden te hebben, "want iedereen in Vlaanderen zei dat zij het moesten doen". Ze hebben elkaar diep in de ogen gekeken en zijn erin geslaagd een tekst op te stellen, maar toch is het niet gelukt.

Wat nu moet gebeuren, is onduidelijk. Zijn De Wever en Magnette definitief uitgespeeld of is dit enkel strategie? "Er is nog steeds overleg en een partijvoorzitter zei me dat het nog altijd niet maandag is en er misschien nog wat mogelijk is. Maar bij de PS en de N-VA zeggen ze toch dat het over and out is. Het is gedaan, we gaan er niet meer opnieuw aan beginnen."