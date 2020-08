Apple en Google gooien razend populair spelletje Fortnite uit hun app-winkels

Fortnite is wereldwijd immens populair: naar schatting 350 miljoen mensen hebben het spel gedownload. Het spel op zich is gratis, maar spelers kunnen betalen voor extra's, zoals een aangepast uiterlijk of speciale wapens.

In een verklaring laat Apple weten dat Fortnite verwijderd werd omdat Epic de nieuwe betaalfunctie gelanceerd had om opzettelijk de regels van de App Store te schenden. Nadat Apple de game had verwijderd, is Google gevolgd, om dezelfde reden.