Berichten over Blankenberge: de nieuwsombudsman antwoordt op vragen

De reportage in Het Journaal legde de nadruk heel duidelijk op het wangedrag van de jongeren. Maar het wat kneuterige filmpje over de vloed kwam ook op het einde van het hoofdstuk over Blankenberge. En mijn ervaring leert me ook dat het einde van een onderdeel vaak de perceptie bepaalt. Eindredacteurs, die de volgorde bepalen, beseffen dat niet altijd. De eindredacteur denkt: “Dit is minder belangrijk dus ik stop het achteraan”. Sommige kijkers denken: “Ah, dus dit is jullie conclusie van de hele zaak”.

En verder werd het belang van die vloed naar mijn inschatting niet echt goed uitgelegd. “Tell me why it matters” is een van mijn stokpaardjes. Waarom moest die vloed vermeld worden? Hij was de aanleiding voor een van de belangrijkste incidenten. Maar bovendien, werd er gezegd, hield het reserveringssysteem van Blankenberge geen rekening met het feit dat er bij vloed minder plaats is op het strand. Maar dat is niet juist.