Blankenberge krijgt versterking van federale politie: "We moeten rellen zoals vorig weekend vermijden"

"Na de incidenten van vorige week houden we ons hart vast, want dat was absoluut niet prettig", zegt burgemeester Daphné Dumery. "Maar komend weekend krijg we hulp van de federale politie. Als het te druk is en als er mensen tussenzitten die het niet goed menen, dan komt er versterking. Daar ben ik enorm dankbaar voor."

De federale politie voorziet 3 groepen van telkens 9 à 10 agenten. "1 van die groepen zal al zeker in het station bijspringen. De 2 andere groepen zullen we in het centrum inzetten waar nodig. We gaan straks bespreken hoe we ons zullen organiseren dit weekend", verduidelijkt de burgemeester.