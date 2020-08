Boomverzorger: "Als het heet is, gaan sommige bomen in droogtestress en laten ze spontaan een deel van hun bladeren vallen"

Ondanks het feit dat het nog volop zomer is, zie je nu al taferelen die op de herfst lijken: bomen verliezen opvallend veel van hun bladeren. Het gaat hier om een natuurlijk proces, waarbij bomen in droogtestress gaan als het heel warm is. Ze laten een deel van hun bladeren spontaan vallen om zo voldoende vocht en andere voedingsstoffen in hun stam over te houden om te overleven. Boomverzorger Lander De Ceulaer uit Rumst gaf tekst en uitleg in "Start je dag" op Radio 2 Antwerpen.