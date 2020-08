Tweede grootste containerschip ter wereld meert aan in haven van Antwerpen

Het tweede grootste containerschip ooit is vandaag gearriveerd in de haven van Antwerpen. Het gaat om de HMM Gdansk dat vanuit Hamburg komt. In totaal kunnen er zo'n 24.000 containers op. Het is dus een topdag voor bootspotters die zich aan Kaai 869 bij de Noordzeeterminal hebben opgesteld. "Als er grote schepen aankomen, zijn we erbij", klinkt het.