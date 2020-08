Brandweer redt gevleugelde spoorloper in Brussel

Een ploeg van de Brusselse brandweer heeft gisteravond een torenvalk gered. Het dier was geland tussen twee sporen in het NMBS-station Simonis. Het was gewond aan een vleugel en kon niet meer op eigen kracht wegvliegen.

Een getuige belde rond kwart over zes naar de noodcentrale. De beller had het over een arend die in het treinstation Simonis tussen de sporen liep en die geen aanstalten maakte om weg te vliegen.