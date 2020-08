Burgemeester Overijse laat in eigen tuin broedhoop aanleggen voor reuzenkever

"Een broedhoop ligt best in of vlakbij het actuele leefgebied van het vliegend hert. Het moet ook een zonnige plek zijn die maximaal 50% van de dag in de schaduw ligt. De ideale locatie is een zuid-gerichte helling met een houtkant, haag of boomgaard in de buurt”, licht Andreas Baele van Plan Vliegend Hert toe. "Je kan voor het aanleggen van een broedhoop zelfs een subsidie krijgen", voegt Andreas er aan toe. Alle info vind je op deze website.