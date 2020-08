Carnavalist maakt Aalsterse versie van “Candle in the Wind” als eerbetoon aan vermoorde Ilse Uyttersprot

“Een collega van Ilse Uyttersprot, een politicus, heeft me gevraagd om een tekst over haar te schrijven als eerbetoon. Ik ben er meteen aan begonnen, op de tonen van “Candle in the Wind”. Ik heb voor een tekst in het Aalsters gekozen omdat dat de taal is waar ik mijn emoties het best in kan verwoorden”, vertelt carnavalist Hendrik Daelman bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.