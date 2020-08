Dak onderzoekscentrum VITO in Mol ingestort: "Honderdduizenden euro schade aan toestellen"

In Mol is afgelopen nacht het dak van een gloednieuwe demonstratiehal ingestort van het onderzoekscentrum VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek. Mogelijk heeft de felle wind en de hevige regen er wat mee te maken. De hal is gebouwd om op grote schaal laboratoriumproeven in uit te voeren. "Er stonden al wat toestellen die we gingen gebruiken voor ons onderzoek. Die zijn allemaal vernield", zegt Sven Nicolai van het VITO.