De Plas in Houthalen-Helchteren gaat zondag weer open: "Maar 750 mensen toegelaten, tussen 10 en 20 uur"

“We gaan met polsbandjes werken”, legt burgemeester Alain Yzermans (SP.A) uit. “En we werken met openingsuren, zodat alles veilig kan verlopen. Dat geeft ons ook de kans om aan De Plas ook alles op te ruimen, zodat alles weer netjes is voor de volgende dag.” Maandagavond had de burgemeester beslist om de zwemvijver tijdelijk te sluiten, na een uit de hand gelopen ruzie tussen 60 jongeren.