Deelnemer test positief op corona: Aarschot stopt vakantieclub tot eind van de zomer

Ouders die hun kinderen hadden ingeschreven voor de Vakantieclub volgende week (tot het eind van de zomer) moeten op zoek naar een alternatief. Schepen van Jeugd Geert Schellens vraagt begrip voor de maatregel. "We begrijpen en beseffen dat dit moeilijk en jammer is. Heel wat kinderen en monitoren hadden de zomer graag op een andere manier afgesloten. Maar we rekenen toch op begrip voor de aanpak. We bekijken samen met de stadsdiensten de komende dagen of en hoe we op een andere, veilige manier met noodopvang kunnen helpen", aldus de schepen.