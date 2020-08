Duiker waarschuwt: "Zwemmen in diepe grindplassen is gevaarlijk"

Zwemmen in kanalen of grindplassen is verboden, maar op hete dagen gaan er toch geregeld mensen zwemmen. In Lanklaar liep dat gisteren slecht af voor een jongeman uit Maasmechelen. Hij kwam in de problemen toen hij samen met zijn vrienden illegaal ging zwemmen in de grindplas Het Greven.

"Bovenaan is het water warm, maar daaronder zit een heel koude laag, en dat is erg verraderlijk", weet duiker Yves Ricour van de brandweer in Maasmechelen. “Bovenaan kan het water echt 24 graden zijn, en onderaan maar 10 graden. En dat kan je echt verrassen, je kan je verslikken of in paniek slaan en verdrinken.” Soms liggen er onder water ook gevaarlijke werktuigen of materialen. “De industriële activiteiten in de plassen dateren soms al van 30 of 40 jaar geleden. Niemand weet nog wat er precies ligt. Maar wij zien daar soms betonijzers uitsteken. En dat zie je niet van aan de kant, als je daar wil gaan zwemmen."