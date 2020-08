Open VLD-voorzitter Lachaert haalt uit naar N-VA: "Partij is heel sterk in karaktermoord, zo bouw je geen bruggen"

Totaal fout, vindt Lachaert. "Want als je wil samenwerken in de politiek, bouw je zo echt geen bruggen. Dat betreur ik zeer want ik heb met de N-VA goed samengewerkt in het parlement. Maar die manier van werken is zeer problematisch." Toch is de deur voor N-VA niet dicht, geeft hij aan.

Toch zal Lachaert dit weekend naar eigen zeggen opnemen als er wordt gebeld. "Er zijn nog altijd verschillende scenario's mogelijk. En er is een heel duidelijke deadline, want premier Sophie Wilmès (MR) moet op 17 september naar het parlement om het vertrouwen te vragen."

Bekijk hieronder het gesprek met Egbert Lachaert: