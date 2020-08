Europese Unie buigt zich over gerichte sancties tegen Wit-Russische leiders na het recente geweld

Een ander heet hangijzer dat zich de voorbije dagen is komen opdringen, zijn de spanningen over de maritieme grenzen in de Middellandse Zee tussen EU-lidstaat Griekenland en NAVO-bondgenoot Turkije. Vandaag is het daar tot een lichte botsing gekomen tussen een Grieks en een Turks schip, en de gemoederen laaien in Athene en Ankara hoog op. Frankrijk heeft zich kordaat achter Griekenland geschaard en heeft enkele marineschepen en twee gevechtsvliegtuigen in de regio.

Overleg tussen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en EU-president Charles Michel met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gisteren plaatsgevonden, maar het is niet duidelijk of daar veel klaarheid is geschapen. Wellicht niet, want de EU zal zich erg waarschijnlijk achter de territoriale soevereiniteit van lidstaat Griekenland scharen en president Erdogan is vandaag al bitsig uitgevallen naar Athene en naar Parijs.