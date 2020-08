Gent opent maandag tweede  coronatestcentrum 

Het aantal coronabesmettingen in Gent schommelt . "Vorige week was er een opstoot en ging het in stijgende lijn, nu is het weer wat gestabiliseerd", zegt waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen). "Maar we moeten waakzaam blijven en daarom is dat tweede centrum in het OCMW-ziekenhuis Jan Palfijn nodig."

"Het is belangrijk dat het er komt omdat zo twee groepen van patiënten kunnen gescheiden worden en ik ben blij dat de mensen van Jan Palfijn en schepen Rudy Coddens (SP.a) dat centrum hebben kunnen realiseren". Het is op vraag van de huisartsen van het eerste testcentrum in Gentbrugge dat het tweede er komt.