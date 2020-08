Gouverneur West-Vlaanderen keert vervroegd terug uit vakantie: "Het belooft meteen druk te worden"

De gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, is sneller dan verwacht weer in het land. Hij heeft zijn vakantie in Portugal sneller stopgezet, omdat het niet altijd even rustig is geweest in zijn provincie. Denk maar aan de rellen aan de kust en de besmettingsgolf bij het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke.