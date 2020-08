Grote Belgische studie bevestigt: kinderen worden op school veel minder besmet dan thuis en worden zelden zwaar ziek

Als we ten slotte kijken naar de kinderen die in het ziekenhuis werden opgenomen, dan beschikt Sciensano over gegevens van 70 procent van de 267 kinderen die wegens COVID-19 werden opgenomen. Die 267 kinderen vertegenwoordigen slechts 1,6 procent van het aantal kinderen bij wie het virus werd vastgesteld. Dat is heel wat minder dan bij volwassen. Bij 65-plussers is dat zelfs zo’n 10 procent.

Tijdens de piek van de epidemie werden ongeveer evenveel jongens als meisjes opgenomen. Het waren vooral de allerjongste kinderen die werden opgenomen, vermoedelijk uit ongerustheid als zo’n kind symptomen vertoont. Zowat de helft van de opgenomen kinderen was jonger dan 1 jaar en een derder jonger dan 3 maanden.