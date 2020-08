Het vredesakkoord tussen Israël en de Emiraten: groot nieuws, geen verrassing

Als het gaat om de conflicten en oorlogen in de Arabische wereld, dan behoren de Emiraten tot de anti-Turkse as. Daarbij horen ook het machtige Saudi-Arabië en Egypte. Deze as beschouwt de militaire en politieke Turkse interventie in de Arabische wereld als de grootste dreiging. Die landen beschouwen ook Iran en zijn handlangers zoals de Houthi’s in Jemen, Hezbollah in Libanon en Hamas in Gaza als een even grote bedreiging. En daar ligt de sleutel voor dit historisch akkoord.

Op papier tekent misschien alleen de Verenigde Arabische Emiraten, maar in de realiteit is dit een akkoord voor samenwerking met de hele as. Israël, de facto het machtigste land in de regio, is nu officieel "part of the team".