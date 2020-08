Hete zomers, natte winters, vooral de beuk is steeds de pineut

Door de opwarming van de aarde zullen de versnipperde natuurgebieden en 'wilde' bossen in ons land niet meer of minder geschikt zijn voor sommige soorten terwijl andere, nieuwe soorten zich er zouden kunnen vestigen. Door de versnippering en het feit dat de natuurgebieden niet of slecht met elkaar verbonden zijn, wordt het echter heel moeilijk tot onmogelijk voor nieuwe soorten om zich spontaan te vestigen in gebieden die door het verdwijnen van andere soorten vrijgekomen zijn.

Niet alle soorten zijn immers even gevoelig voor de gevolgen van de klimaatverandering, sommige bomen en wilde bosplanten kunnen beter tegen droogte en hitte dan andere.

Eén soort die het slecht getroffen heeft met de klimaatverandering is de beuk. Beuken hebben een dunne schors, waardoor ze in de volle zon last kunnen krijgen van zonnebrand. Dat maakt dat hun sapstroom vermindert en daardoor kunnen ze sterven.

Ook hebben ze een oppervlakkig wortelstelsel dat niet erg diep gaat en daardoor zijn ze erg gevoelig voor droogte. Droogtestress leidt tot bladverlies en maakt de bomen minder vitaal Bij beuken heeft men bovendien vastgesteld dat ze in het jaar dat volgt op een droog jaar nog steeds gemiddeld meer bladeren verloren. Vooral voor jonge boompjes kan dat fataal zijn.

De klimaatverandering leidt eveneens tot nattere winters en ook dat is niet goed voor de beuk. Meer water in de grond leidt tot instabiliteit en met hun oppervlakkige wortels zijn ze daardoor gevoeliger voor stormen en waaien ze vaker om.

Ook de (niet inheemse) fijnspar is zeer gevoelig voor hitte, droogte en stormen, maar die komt in Vlaanderen veel minder voor. De (eveneens niet inheemse) douglasspar doet het dan veel beter en heeft nauwelijks last van hitte of droogte. De inheemse grove den en de zwarte den hebben weinig last van hitte en droogte.

Bij de loofbomen is de wintereik met zijn diepe wortelsysteem redelijk goed bestand tegen hitte en droogte, de zomereik minder, vooral op droge gronden.

Niet alleen de bomen in bossen worden beïnvloed door de opwarming van de aarde, ook andere bosplanten. In Nederland heeft men in de vorige eeuw daar onderzoek naar gedaan in drie periodes: van 1902 tot 1949, van 1975 tot 1984 en in de laatste decennia van de eeuw.

Opvallend daarbij is dat in de eerste twee periodes er verschuivingen werden vastgesteld bij zowel planten die warmte verkiezen als bij planten die het liever kouder hebben. In de laatste decennia van de vorige eeuw ziet men daarentegen dat enkel het aantal warmteminnende soorten toeneemt, wat gezien wordt als een snelle reactie op de opwarming van de aarde.