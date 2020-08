Onweer in West-Vlaanderen: spoeddienst en fitness Kortrijk onder water

In Kooigem, dat is een deelgemeente van Kortrijk, zijn drie huizen ondergelopen. In één huis, dat wat dieper ligt, stond het water dertig centimeter hoog. De bewoners waren boven tv aan het kijken, toen ze beneden lawaai hoorden: "Het was een korte stortvlaag rond 9 uur en in geen tijd stond het huis volledig onder water". Blijkbaar stroomde het water binnen via velden in de buurt. "Al 3 uur stroomt dat water hier binnen van het veld van de boer achter ons", zegt een andere buurtbewoner.

Ook een fitnesszaak op de wijk Pottelberg in Kortrijk stroomde onder, terwijl er nog mensen aan het sporten waren. Ze hebben moeten sluiten.