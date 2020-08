Hoe de afkomst van Kamala Harris een bron werd van desinformatie

Deze zaak draagt de echo’s in zich van het zogenaamde ‘birtherism’ ten tijde van het presidentschap van Barack Obama. Ook over Obama werd onterecht beweerd dat hij niet in aanmerking kwam voor het presidentschap, op basis van de foutieve claim dat hij niet geboren zou zijn op Hawaii - zoals op zijn geboortecertificaat stond - maar in Kenia, het land waar zijn vader van afkomstig was. Donald Trump was, in de jaren voor zijn presidentschap, een van de prominentste aanstokers van deze ‘birther’-theorie. Pas in 2016 gaf hij toe dat Obama werkelijk in de Verenigde Staten was geboren.