Hoe zullen de scholen openen op 1 september? Onderwijswereld overlegt vandaag met experten

Vandaag zit minister van Onderwijs Ben Weyts daarover samen met de onderwijskoepels, de vakbonden en de experten van de GEES, de groep die advies geeft over de exitstrategie in ons land. Zij moeten dus bepalen onder welke kleurcode de scholen op 1 september weer opengaan. De hoop was om in code geel te starten, wat zou betekenen dat alle leerlingen kunnen starten, maar één dag in de week moeten thuisblijven. Maar met de huidige situatie van een stijgend aantal besmettigen komt code oranje in zicht (wekelijks afwisselen tussen thuis en school voor de middelbare scholen).



Maar niet alleen de startpositie ligt op tafel, er zijn nog heel wat andere knopen die doorgehakt moeten worden. Wie bepaalt wanneer de kleurcodes veranderen? En zullen de regels voor heel Vlaanderen gelden? Of kunnen er verschillen zijn tussen provincies als er in de ene provincie veel meer besmettingen zijn dan in de andere? Allemaal voer voor discussie. De vergadering is om 13 uur gestart. Minister Weyts hoopt vandaag te kunnen landen, maar zeker is dat niet.