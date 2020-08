Jean Lambrecks, de papa van Eefje, en zijn vriendin zoeken naar de waarheid in nieuw boek

"Het boek is er gekomen omdat we nog altijd niet weten wat er precies gebeurd is met de kinderen", zegt Els Schreurs. "Er zijn zaken die niet onderzocht zijn en niet in overeenstemming zijn met de officiële versie die we kennen. Namelijk dat Dutroux een alleenhandelende pervert is en die louter de feiten pleegde om te voldoen aan zijn eigen behoeften, maar dat klopt niet."