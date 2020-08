Jean-Marc Nollet (Ecolo): "Communautaire voorstellen preformateurs dreigden het land te ontmantelen"

Maar het blijken toch de institutionele voorstellen te zijn die hem zeer zwaar op de maag liggen. "Die institutionele voorstellen leiden tot de ontmanteling van het land, en dat kunnen wij niet aanvaarden", zegt Nollet. "Als ecologisten werken wij samen met onze collega's van Groen. Wij willen een toekomst geven an dit land, een federale toekomst met een samenwerking tussen het noorden en het zuiden."

Ecolo streeft dus naar een regeerakkoord waarbij het land niet nog meer wordt opgesplitst, maar over wie in die regeringsploeg moet zitten en wie die ploeg vorm moet geven, laat hij zich niet uit. "Het is de inhoud die telt. Wie nu aan zet moet komen, is een beslissing van de koning, en van hem alleen." Dit laatste is een duidelijke sneer aan de preformateurs, die de koning willen voorstellen om het initiatief nu aan de liberalen en de groenen te laten.