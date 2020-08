Jules heeft dé manier om te ontsnappen aan de hittegolf: skiën in Snow Valley in Peer

Jules Retera is een uitgeweken Nederlander die al 20 jaar in Noord-Limburg woont. De man is een fervent skiër en bij gebrek aan besneeuwde bergen in Limburg komt hij elke week naar Snow Valley in Peer. “Ik sta hier twee keer per week, om mezelf te verbeteren. Je kan het vergelijken met iemand die wekelijks gaat lopen. Al sinds mijn kindertijd ga ik elk jaar op skivakantie, maar het is heel moeilijk om telkens op een week tijd effectief te verbeteren. Daarom kom ik hier trainen. Het is nu zalig om hier binnen te wandelen en in de koelte terecht te komen, zeker met die hittegolf.”

Toch is indoor skiën niet helemaal te vergelijken met pakweg skiën in de Alpen. “De piste is zo’n 300 meter lang”, vertelt Jules. “Je bent dus redelijk snel van boven naar beneden geskied, maar als je echt oefent op je techniek duurt het toch wel even. De temperatuur is hier altijd dezelfde en de sneeuw is kunstmatig gemaakt, waardoor je altijd goede sneeuw hebt.”

Als het van Jules afhangt is hier komen skiën een aanrader voor iedereen die een nieuwe sport zoekt. Skiën is volgens hem dan ook niet zo gevaarlijk als het lijkt. “Zolang je binnen je eigen kunnen blijft, val je normaal niet. Ik val nog wel eens, maar dat is dan wanneer ik m’n eigen grenzen probeer te verleggen. Het vallen op zich ziet er altijd heel pijnlijk uit, maar eigenlijk valt het nog wel mee. Laat je vooral goed informeren en neem de juiste uitrusting mee. Wees zeker ook niet bang om eerst een paar lessen te nemen, vooraleer je alleen de piste afgaat.”