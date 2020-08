Veel evenementen afgelast, maar dorpskermissen in Kinrooi gaan wél door

In Kessenich was er in juli al een kermis. De burgemeester is er dus van overtuigd dat het ook in Molenbeersel, Kinrooi en Geistingen op een veilige manier kan. "Het plein waar de kermis staat, kunnen we volledig afzetten met een in- en uitgang", verzekert Brouns. "Mensen weten ook dat ze een mondmasker moeten dragen. We zullen er ook op toezien dat er niet te veel mensen zijn." Op kermissen mogen er maximaal 200 bezoekers zijn.