10-jarige jongen die uit kanaal werd gehaald in Anderlecht overleden 

De 10-jarige jongen die gisteren door de hulpdiensten uit het Brusselse kanaal werd gehaald is overleden. De Brusselse brandweer werd gisterenmiddag rond 16.00 uur verwittigd dat er in Anderlecht een jongen van een jaar of tien in het kanaal was terechtgekomen, ter hoogte van de Vaartdijk. "We hebben onmiddellijk de nodige brandweermiddelen, duikers en medische hulp ter plaatse gestuurd", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Bij aankomst zijn drie brandweermannen onmiddellijk in het water gedoken om te beginnen zoeken naar de drenkeling. Toen de duikers aankwamen, gingen ook zij meteen het water in. Een duiker heeft de jonge drenkeling kort nadien gevonden op de bodem van het kanaal."