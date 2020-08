Onweer in Vlaams-Brabant: kinderdagverblijf in Hoegaarden dicht door waterschade

"Een wolkbreuk was het," vertelt de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf Kim Thiry. Op een paar uur tijd stonden alle ruimtes van kindercrèche Ferm onder water. De komende dagen zal een professionele poetsploeg alle modder nog wegruimen. "We zijn gisteravond toch enkele uren bezig geweest om al het water buiten te krijgen. Heel wat vrijwilligers zijn daarvoor komen helpen. Onwaarschijnlijk lief. Helaas zullen we de komende dagen nog gesloten moeten blijven. De kindjes kunnen gelukkig terecht in de noodopvang in de sporthal van Hoegaarden. Hopelijk geraakt alles opgeruimd dit weekend zodat we maandag weer kunnen openen."