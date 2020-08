Stad Kortrijk versoepelt mondmaskerplicht: "Enkel nog binnen de stadsring verplicht"

Kortrijk versoepelt vanaf morgen de regels rond het dragen van een mondmasker. Sinds 24 juli was het verplicht om op het hele grondgebied van de stad én ook in de deelgemeenten een mondmasker te dragen. Maar nu zal je enkel binnen de stadsring een masker moeten dragen. Daarbuiten is het wel nog altijd verplicht om er een bij te hebben.