Experte: "Moedig van Linde Merckpoel om roze wolk te doorprikken, ook psychologische begeleiding nodig voor zwangeren"

Merckpoel is absoluut niet de eerste die wel een kind wil, maar niet vrolijk wordt van de zwangerschap. "We proberen in onze praktijk bij het eerste contact emoties bespreekbaar te maken. We vragen of de vrouwen graag zwanger zijn. Vaak komt er dan de opluchting dat je zwanger-zijn niet per se leuk hoeft te vinden", legt Vincent uit. Want het blijft een enorm taboe.

"In de media wordt een zwangerschap rooskleurig voorgesteld. Op Google krijg je steevast lachende en blije gezichten bij zwangerschappen waardoor je als vrouw makkelijk het gevoel krijgt dat er iets mis is met jou als je niet hetzelfde voelt." Vincent wijst erop dat de tongen pas loskomen als er één iemand durft eerlijk te zijn. "Ah, ik heb me óók zo gevoeld toen", klinkt er dan plots als bevestiging van de vriendinnen.