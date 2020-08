Maldegem deelt venstermaskers uit aan doven en slechthorenden

"Wie in een winkel of in de horeca werkt, kan er voorlopig geen krijgen of kopen, maar het is iets wat de gemeente misschien wel in overweging kan nemen als er veel vraag naar is", zegt schepen Marleen Van den Bussche. Want winkelen mag je momenteel niet samen doen met iemand anders, en dan is communiceren als dove of slechthorende wel moeilijk. "Ook in de horeca is het soms moeilijk als je alleen bent. Maar als familieleden met een venstermasker mee zijn, wordt het alvast een stuk makkelijker, ook op uitstap buiten de gemeente. En door het dragen van zo'n mondmasker laat je ook de omgeving zien dat je doof of slechthorend bent”, zegt Van den Bussche nog.