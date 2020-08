Manifestatie van zondag tegen coronamaatregelen zal verlopen... volgens coronaregels

"Laat één ding duidelijk zijn," zegt mede-organisator Michael Verstraeten. "Wij zijn geen ontkenners van deze ziekte. Corona maakt wel degelijk slachtoffers. Maar wij vinden dat de maatregelen van de overheid niet in verhouding staan tot de omvang en de dreiging van de ziekte. Deze coronacrisis is klein bier in vergelijking met de Spaanse Griep van een eeuw geleden", stelt Verstraeten in De Middag bij Sonny op Radio 2 Vlaams-Brabant.