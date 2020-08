Met de liberalen of de groenen? CD&V-voorzitter Coens: “Vandaag moet duidelijk worden met welke partijen gesproken kan worden”

Volgens CD&V-voorzitter Joachim Coens moeten de gesprekken van preformateurs Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) duidelijk maken met welke partijen er verder onderhandeld kan worden over een nieuwe regering. “Deze dag is belangrijk omdat de preformateurs maandag weer naar de koning gaan”, zegt Coens in “De ochtend” op Radio 1. Coens vindt dat Magnette en De Wever nog altijd moeten proberen om een meerderheid te vinden, met de PS en de N-VA, hoewel dat 446 dagen na de verkiezingen aartsmoeilijk is gebleken.