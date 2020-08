Mondmasker verplicht op zak in Vlaams-Brabant: "We willen vermijden dat mensen het vergeten"

De beslissing om altijd een mondmasker op zak te hebben komt er om discussies te vermijden met burgers die uitvluchten zoeken om het mondmasker niet te moeten dragen. “In het algemeen zijn er heel wat plaatsen waarbij je een mondmasker moet dragen. Dat is zo in de winkel, wanneer je een café of restaurant binnengaat, op het openbaar vervoer en drukkere straten. We willen vermijden dat mensen zeggen dat ze hun mondmasker vergeten zijn of niet wisten dat ze er een nodig hadden”, zegt Lodewijk De Witte, gouverneur van Vlaams-Brabant. “ Als je buitenkomt, zorg dat je er altijd één bij hebt, want je kan altijd in een situatie terechtkomen waar het verplicht of aangewezen is”.

Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt de verplichting niet. “Zij moeten geen mondmasker dragen, dus moeten ze er ook geen bij zich hebben”, aldus De Witte.