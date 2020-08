Motorrijder en fietser in levensgevaar na verkeersongevallen in Gent en Wachtebeke

In Wachtebeke reed een motorrijder gisteravond bij een inhaalmanoeuvre in op verkeersborden aan werken. De man werd in levensgevaar overbracht naar het ziekenhuis. Ook in Gent was er een zwaar ongeval. Daar was er een aanrijding tussen een bromfietser en een fietser. De bromfietser sloeg na het ongeval op vlucht, de fietser is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog altijd op zoek naar de bromfietser.