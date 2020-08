Natuur slokt mystieke begraafplaats van Dieweg op: "Soms vraag je je af of hier 's nachts mensen uit graven lopen"

De begraafplaats van Dieweg is uniek, door de verschillende soorten landschappen. Die gaan van open vlaktes, over smalle paadjes naar een bos. Annekien: “Je ziet er heel imposante graven met zelfs een sarcofaag en een zerk over. Heel veel klimop en prachtige ceders, dat zijn naaldbomen. Je zit hier in een heel bosrijk gebied. Het is een romantische plek om te komen zitten, te mijmeren, een gedicht neer te pennen, een scenario uit te vinden, foto’s te nemen, te schilderen, beeldhouwen, omdat het hier zo rijk is voor de creatieve ziel.” (Tekst gaat verder onder foto)