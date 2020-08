Negen werknemers van Griffith Foods in Herentals testen positief op corona, productie ligt twee dagen stil

De negen besmette medewerkers wonen niet allemaal in Herentals. “Ze wonen verspreid in de omliggende dorpen. Nadat een werknemer positief testte, is het hele team direct naar huis gestuurd met de juiste adviezen. Ze worden in hun eigen gemeente geïnformeerd en ze worden daar ook opgevolgd of ze zich aan de maatregelen houden”, aldus Van Olmen.