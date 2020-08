Oman en Egypte juichen akkoord Israël en Emiraten toe, Turkije en Iran zijn boos

Het sjiitische regime in Iran sprak gisteren over "een schande" en "verraad van de Palestijnen". Teheran verwijt de Verenigde Staten dat die de deal tussen Israël en de VAE bemiddeld hebben en spreekt over een "theatershow". De huidige Amerikaanse regering begrijpt de politieke realiteit in de regio niet en denkt dat ze het lot van Palestina kan bepalen, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif vandaag. Tussen de woede door, biedt het akkoord van gisteren Iran wel de mogelijkheid om de ergernis in de regio te galvaniseren en de publieke opinie in de Arabische wereld tegen rivalen Saudi-Arabië, de VAE en de andere monarchieën aan de Golf te keren.