Ook Mol-Gompel wil Veerkrachtig dorp worden: “Ontmoeting is voor ons heel belangrijk”

In september start Mol-Gompel met het project Veerkrachtige dorpen. Via die weg wil de provincie Antwerpen nadenken over hoe je kleine dorpen leefbaarder kunt maken. Het project is ondertussen al uitgerold in verschillende dorpen in de provincie. “Hier in Gompel willen we vooral inzetten op ontmoetingsplekken voor onze inwoners”, klinkt het.