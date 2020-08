Preformateurs De Wever en Magnette gooien handdoek in de ring: "Nu aan liberalen en groenen"

Een vergadering tussen de liberale voorzitters en de preformateurs vanmorgen duurde maar een dik halfuur. De liberale partijen kwamen met een bepaald doel naar het overleg met de preformateurs: te weten komen of De Wever en Magnette met hen verder willen onderhandelen of daarentegen met de groene partijen. Maar de liberalen vertrokken zonder die wetenschap, want de preformateurs waren nog niet bereid om te zeggen dat ze voor de liberalen willen kiezen.

"En nog erger: men geeft ons eigenlijk ook geen mogelijkheid om de preformateursnota inhoudelijk nog veel bij te sturen", zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert achteraf. "Ja, op die manier zitten we vast. Als je aan andere partners die je wil verleiden, niet de mogelijkheid geeft om inhoudelijk nog veel bij te kleuren, creëer je een heel slechte sfeer waarin je elkaar niet meer kunt vinden. En dat vind ik heel jammer, want u weet dat ik deze coalitie wel genegen was."