Man uit Aalst verplicht in quarantaine gezet na vakantie in rode zone

"De man is van vakantie teruggekomen zonder de verplichte afzonderingsregels op te volgen. Onze politiedienst heeft daar melding van gekregen en heeft niet geaarzeld om tussen te komen. Er is meteen contact opgenomen met het agentschap om een verplichte quarantaine op te leggen. De man heeft een contactberoep, hij is buschauffeur in onze gemeente", verklaart Veerle Baeyens (N-VA), burgemeester van Haaltert. De resultaten van de coronatest worden nu afgewacht. "Ik begrijp niet wat de man bezield heeft, iedereen die op reis gaat naar een risicogebied moet zijn verantwoordelijkheid nemen en in afzondering gaan."