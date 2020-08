Provincie Antwerpen pakt woonuitdagingen aan met nieuw project: “Locals moeten zich thuis blijven voelen”

“We merken dat locals zich soms wat verloren voelen in hun eigen dorpskern. We moeten in de toekomst dichter bij elkaar gaan wonen, maar tegelijkertijd kan je in een landelijke gemeente niet altijd stedelijke projecten toelaten.”

Daarom start de provincie met het project ‘geWOONtebreker’. Hierbij lanceert ze een vragenlijst die peilt naar wat de inwoner nodig heeft. “Enerzijds willen we dat de iedereen kwalitatief kan wonen en anderzijds willen we ook dat de inwoners makkelijk in contact komt met de buren”, aldus Gorris.