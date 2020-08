Iedereen wil Remco Evenepoel op zijn reclameaffiche of bij de opening van zijn winkel: "Op 99% moeten we "neen" zeggen"

Volgens Evenepoel zegt de familie op 99% van alle aanvragen nee. "De focus moet nu volledig op het koersen liggen. Remco is amper 20 jaar oud en heeft nog een hele carrière voor zich. Alleen met kledingketen ZEB hebben we in het verleden al eens samengewerkt. Remco mocht toen zijn eigen kledinglijn uitbrengen. Maar alles gebeurt altijd in samenspraak met zijn wielerploeg Deceuninck-Quick-Step, want alle portretrechten liggen bij hen." Remco kreeg voor zijn achttiende verjaardag ook een wagen cadeau van een merkgarage uit de buurt. Of Remco niet eens reclame zou moeten maken voor het pleisterwerkenbedrijf van zijn eigen vader? "Dat is niet nodig, ik heb al werk genoeg." (lacht)